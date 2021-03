Culture : les élus locaux solidaires de la profession

Crise sanitaire

Publié le 19/03/2021 • Par Olivier Schneid • dans : Actualité Culture, France

A l’approche d’un week-end de manifestations festives dans toute la France pour obtenir du gouvernement la réouverture des lieux culturels, La Gazette a interrogé des élus locaux confrontés à l’occupation de théâtres dans leur collectivité. Tous, à l’image de leurs associations, appuient les revendications des professionnels.

Des centaines de manifestations se voulant à la fois revendicatives et festives se tiendront samedi 20 mars, parfois le lendemain, dans tout le pays, à l’appel du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac), qui a choisi pour slogan « Le printemps est inexorable », phrase du poète chilien Pablo Neruda… cité par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, le 14 décembre 2020. Elle entendait alors donner un horizon à un milieu impatient de retrouver la scène et le contact avec le public. Une impatience doublée d’une exaspération, en témoignent les dizaines d’occupations de lieux en cours, depuis celle du théâtre de l’Odéon à Paris, qui a ouvert la voie, le 4 mars. Des initiatives soutenues par les élus locaux, quelle que soit leur couleur politique.

« C’est leur seule vitrine »

« Un regard bienveillant », l’expression est récurrente chez les élus des villes visées par des sites occupés. Si l’adjoint LR à la Culture de Saint-Etienne, Marc Chassaubéné, dit ne pas pouvoir officiellement « cautionner » l’occupation « illégale » de la Scène de musiques actuelles (SMAC) Le Fil, « on peut comprendre ce mode d’action car c’est leur seule vitrine, leur seule voie d’expression », ajoute-t-il dans la foulée. « Ils ont investi leur outil de travail, chez nous, le Quartz, et sont parfaitement respectueux des lieux », commente son homologue PS de Brest, Réza Salami, qui se dit « solidaire de leurs revendications ». « On a affaire au CDN La Comédie à des gens responsables, confirme leur collègue LR de Reims, Pascal Labelle. Nous avons juste demandé de laisser les répétitions et créations se poursuivre. » Même constat à Nantes de l’adjoint PC Aymeric Seassau, qui a conclu avec les occupants du Théâtre Graslin un accord pour l’instauration d’une jauge de 45 personnes et le respect des règles sanitaires. La maire UDI d’Amiens, Brigitte Fouré, dit, elle aussi, « comprendre » ces opérations visant une « médiatisation », et elle apprécie le côté « pacifique » du mouvement en cours au cirque Jules-Verne de sa ville.

Une « exception culturelle inversée »

Tous les élus locaux interrogés clament, avec plus ou moins de véhémence, leur « incompréhension » face à ce que l’adjoint EELV de Tours, Christophe Dupin, qualifie « d’exception culturelle inversée ». « Jusqu’ici, explicite-t-il, la France se distinguait en protégeant les activités et biens culturels. Ce gouvernement fait l’inverse en imposant la fermeture des musées alors qu’il autorise l’ouverture des galeries marchandes. Il doit sortir de cette doctrine. » L’élu regrette le rejet par la préfecture d’une demande de la municipalité de permettre à des groupes de huit personnes de visiter le musée des Beaux-Arts. La démarche ciblait « des personnes en difficulté suivies par les CCAS et des étudiants dont on voulait rompre l’isolement », précise-t-il.

En soutien

Tous soutiennent, depuis leur ville et à travers leurs associations d’élus, France urbaine – qui devrait de nouveau s’exprimer la semaine prochaine – ou la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC), les aspirations du monde de la culture : une réouverture des lieux et le maintien des mesures d’accompagnement tant qu’un retour à la normale est empêché. A Nantes, explique Aymeric Seassau, une cellule d’appui au secteur a été mise en place et le fonds de soutien à l’emploi culturel d’un million d’euros créé en 2020 a été reconduit pour 2021, « alors que les finances des collectivités locales sont extrêmement contraintes », souligne-t-il. A Saint-Etienne, la collectivité « honore depuis un an tous les contrats des intermittents non effectués à l’Opéra, qui est géré en régie, car on considère que ce n’est pas à eux d’assumer les conséquences de la crise, et on doute des dispositifs gouvernementaux », explique Marc Chassaubéné.

« Approche territorialisée »

Ces élus reprochent au gouvernement une « absence de discernement » et lui demandent de faire preuve de « pragmatisme ». Car « on doit apprécier différemment une situation à Saint-Etienne et à Paris, au musée des Beaux-Arts de Tours et au Louvre », observent Marc Chassaubéné et Christophe Dupin. Tous plaident pour une « approche territorialisée ». Et se déclarent prêts à mener des « expérimentations » de réouverture avec leurs structures locales.