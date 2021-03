« Si on continue de raisonner à l’immeuble, cela ne marchera pas ! »

Président du Plan bâtiment durable (PBD) depuis sa création en 2009, Philippe Pelletier a pour mission de fédérer les acteurs du bâtiment en vue d’atteindre les objectifs d’efficacité énergétique et environnementale. Engagé et convaincu, il revient sur les évolutions législatives, les enjeux de rénovation environnementale globale avec l’engagement des collectivités.

Bâtiment et travaux publics (BTP)

Cet entretien prolonge le dossier « Les pistes pour massifier la rénovation des bâtiments »

Depuis le Grenelle de l’environnement en 2007, comment jugez-vous les évolutions législatives en matière de rénovation thermique du bâtiment ?

Le Grenelle de l’environnement a été un moment clé et visionnaire lors duquel tous les acteurs se sont mis d’accord sur un objectif de rénovation BBC à horizon 2050. Ce cap n’a jamais été remis en cause. Oui, les balbutiements ont parfois été longs tant sur les objectifs que sur les aides financières. À ce jour, le cadre législatif et réglementaire – dont ...