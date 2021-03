Les maires appelés à promouvoir le jeu d’échecs

Jeu d'échecs

Publié le 19/03/2021 • Par Maëlle Bénisty • dans : France

A l’occasion du centenaire de sa création, célébré ce vendredi 19 mars, la Fédération Française des Echecs (FFE) s’associe à l’Association des maires de France pour développer la pratique. Les deux structures appellent notamment les collectivités à installer des échiquiers dans les espaces publics et à renforcer leur soutien aux clubs.

Pour les échecs français, l’AMF sort le grand jeu. L’association d’élus signe, ce 19 mars, une convention avec La Fédération Française des Echecs (FFE) qui célèbre son centenaire. L’occasion est d’autant plus propice que la série « Le Jeu de la Dame », diffusée depuis octobre 2020 sur Netflix, a remis le « roi des jeux » au goût du jour. Cette adaptation du roman homonyme de Walter Tevis relate les aventures d’Elisabeth Harmon, une orpheline prodige des échecs en quête du titre mondial. Le programme a été visionné plus de 62 millions de fois à l’international et a dopé les ventes d’échiquiers en France.

La FFE et l’AMF comptent bien surfer sur ce phénomène pour encourager le développement de ce sport*. « Le succès fulgurant de cette série a eu un impact tangible et s’est notamment traduit ...

