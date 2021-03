Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 13 au 19 mars 2021 sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Vive la crise – Un an après le premier confinement, 20 Minutes propose un bilan de la crise sanitaire et l’impact qu’elle a eu sur l’espace urbain. Selon une experte citée dans l’article, « le Covid-19 a été un accélérateur de tendances pré-existantes », telles que le télétravail, la piétonisation autour du concept de la « Ville du quart d’heure » [lire aussi notre article] ou la végétalisation. A la croisée de l’aménagement et des déplacements, l’urbanisme tactique s’est imposé aussi pendant la crise et la question de la mobilité est même en train de changer de paradigme. « Les métropoles ont été construites sur des notions d’ultra-mobilité. La pandémie sera l’occasion de les repenser ». On peut donc s’attendre à une « redéfinition de la géographie urbaine » et de nouveaux services et usages autour de plateformes numériques, « les grandes gagnantes de la crise ».

On ne prête qu’aux friches – Le fonds friche est un succès. C’est ce qui ressort d’un article d’Actu Environnement qui signale que l’appel à projets de l’Ademe dédiés à la reconversion des friches polluées a attiré 192 candidatures pour un montant de dépenses éligibles estimé à 190 millions d’euros [lire aussi notre article]. Sans compter que les appels à projets régionaux destinés à accompagner le recyclage foncier des autres types de friches s’achèvent ce vendredi et que, début mars, 700 dossiers avaient déjà été déposés ! Les préfets de région ont ensuite jusqu’au 15 avril pour sélectionner les projets. Le ministère se réjouit du succès de ce fonds qui « permet de débloquer des situations qui ne pourraient l’être sans soutien public ».

Le vélo ne perd pas le Nord – Le département du Nord remporte le Tour de France des pistes cyclables. La start-up Geovélo, qui a développé une application d’itinéraires de vélo, a dévoilé son palmarès des aménagements cyclables de 2020 en recensant les départements qui en comptaient le plus. Comme elle le dévoile dans un communiqué, le Nord arrive en tête avec un total de 3618 km d’aménagements, dont 1296 réalisés l’an dernier. Si les voies vertes y sont bien représentées, ce résultat est beaucoup porté par la métropole lilloise qui affiche à elle seule 40% des aménagements cyclables du territoire. La Gironde (+180% d’aménagements réalisés en 2020) et le Bas-Rhin (+122%) présentent aussi un bon bilan.

La grande bleue – Mieux protéger la biodiversité marine (habitats, espèces) à travers des actions pédagogiques et l’évaluation de son état, tel est l’objet de l’accord-cadre signé entre l’Ifremer et l’Office français de la biodiversité. Comme l’explique Environnement magazine, ce partenariat doit aussi permettre d’apporter une expertise aux décideurs et aux gestionnaires d’aires marines pour appliquer les mesures de régulation les plus pertinentes et d’assurer la mise en place des directives européennes sur l’eau, la stratégie pour le milieu marin ou la planification de l’espace maritime.

Maitrise d’ouvrage – Pour renforcer la coopération entre divers acteurs de plusieurs filières (immobilier, aménagement, gestion, patrimoine, transports, électricité…), ces derniers se sont réunis pour créer l’Institut de la maîtrise d’ouvrage. Cet espace d’échange et de retours d’expérience doit, souligne Batirama.com, renforcer l’attractivité de ces métiers et faire connaître leurs préoccupations et propositions auprès des pouvoirs publics autour de questions majeures telles que la maîtrise des coûts, le développement durable ou le numérique.

Neige fondue – Le chiffre de la semaine : un mois. C’est, selon une étude citée par France 3, la période d’enneigement perdu dans l’ensemble du massif alpin en moins d’un demi-siècle. L’étude précise ainsi que le nombre de jours entre les premières neiges de novembre-décembre et la fonte du printemps ne cesse de diminuer. Et puisque cette tendance épouse une dynamique de long terme, l’étude pointe le réchauffement climatique.

Rames – La Région Grand Est et le groupe SNCF ont signé une convention de rénovation de 166 rames. L’Alsace précise que cette opération, réalisée à mi-vie du matériel roulant, se déroulera dans le technicentre de Bischheim et a pour but une rénovation complète et une modernisation de ces rames.

Et aussi…

Le premier appel à projets régional de Bretagne pour développer des « boucles territoriales d’hydrogène renouvelable » a dévoilé ses premiers lauréats [Bretagne Economique] ;

La métropole lyonnaise annonce de nouvelles restrictions dans sa zone à faibles émissions [Le Progrès] ;

Une expérience de réalité virtuelle permet aux jeunes Orléanais de découvrir les métiers du groupe Keolis [La République du Centre]