Gestion de dette : ça bouge !

[Fiche finance] Endettement

Publié le 19/03/2021 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Fiches Finances, France

Le niveau des taux, la bascule sociétale et les lourds besoins d’investissement sont autant d’ingrédients qui font bouger les lignes d’une gestion de dette très assagie depuis dix ans. Tour d’horizon des sujets qui bousculent le monde très feutré de la dette territoriale.

Le premier sujet frémissant n’est pas le moindre des sujets puisqu’il concerne le niveau de la dette territoriale.

Choux et carottes

Dans la foulée du débat national sur la flambée de la dette publique, La Gazette des communes a publié une tribune invitant à s’affranchir du réflexe panurgique d’un endettement piloté par la capacité de désendettement, et suggérant sur la base d’une durée des emprunts qui s’allonge d’accepter une dégradation d’un ratio dont on s’accorde à considérer qu’il vaut mieux le contenir entre 10 et 15 ans.

Si le débat mérite d’être ouvert, il ne nous semble pas devoir l’être sous cet angle.

La capacité de désendettement est le rapport entre le stock de dette et l’autofinancement brut (dit encore épargne brute) qui est la principale ressource pour le rembourser. Il est ...

