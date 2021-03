Le pouvoir met sous cloche 16 départements

Publié le 18/03/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : France

Le cas par cas, c’est la stratégie clairement affirmée par le gouvernement. Jeudi 18 mars, le Premier ministre Jean Castex a annoncé de nouveaux confinements locaux dans 16 départements à compter de ce vendredi soir minuit.

Le discours très attendu de Jean Castex ce jeudi 18 mars le confirme. Désormais, alors qu’une troisième vague se profile, le gouvernement privilégie les mesures ciblées et adaptées aux réalités locales. Jeudi soir, au regard de « la progression de l’épidémie qui s’accélère nettement » avec 30 000 nouvelles contaminations recensées mercredi, le gouvernement a annoncé pour les « quatre prochaines semaines » de nouvelles « mesures de confinement » dans les 16 départements « les plus durement touchés » (où les taux d’incidence ont dépassé ou approchent les 400 nouveaux cas pour 100 000 habitants) : les 8 départements d’Ile-de-France, les 5 des Hauts-de-France, les Alpes-Maritimes et le Var.

L’heure n’est donc plus, comme il y a un an, au confinement national mais aux confinement locaux, déjà ...

