Numérique : pourquoi il faut former les agents territoriaux

Publié le 18/03/2021

Alors que la crise sanitaire a ramené au premier plan l’importance de penser aux personnes éloignées du numérique, il faut aussi penser à l’inclusion numérique en interne. Une récente étude à laquelle ont participé plus d’un millier d’agents territoriaux révèle que deux tiers des participants n’ont pas le bagage numérique suffisant pour être autonomes dans leur vie professionnelle.

Face aux ambitions du gouvernement de dématérialiser l’ensemble des services publics d’ici 2022, les administrations suivent-elles en termes de compétences numériques en interne, indispensables pour rendre le meilleur service aux usagers ? Du côté des collectivités, une montée en compétences des agents sur le numérique apparaît indispensable. C’est d’ailleurs l’une des revendications figurant dans le manifeste élaboré à l’occasion du forum des Interconnectés, qui s’est déroulé les 17 et 18 mars.

La nécessité de former l’ensemble des agents

Lors de la session « accompagner les agents territoriaux » qui s’est déroulée le 17 mars, les Interconnectés et le groupement d’intérêt public PIX ont détaillé les résultats d’une étude inédite, menée avec le Syntec Numérique sur les compétences numériques des agents, que nous avions présentée lors d’un webinaire dédié, le 11 mars dernier.

1337 répondants ont participé à l’enquête avec des mises en situations concrètes pour évaluer leur niveau sur des actions comme la maîtrise de fichiers, de ses mails, les pratiques collaboratives, les réseaux sociaux, la sécurisation de son mot de passe, la maîtrise des données personnelles, le numérique responsable… Trois types de profils se dégagent : un niveau débutant, intermédiaire ou avancé.

Du fait des conditions de réalisation de l’enquête, et de la surreprésentation des filières administratives, des agents de catégorie A, et d’un échantillon un peu plus jeune, Marie Bancal, responsable du développement et des partenariats chez PIX souligne qu’il y a une « surreprésentation des personnes ayant une appétence pour le numérique, avec des résultats peut-être plus optimistes que la réalité ». Et pourtant, les voyants sont loin d’être dans le vert.

Un quart des répondants en grande difficulté sur le numérique

« Seules 35% des personnes sont

