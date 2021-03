A Lyon, un collège se transforme en site multifonctions

Bâtiment

Le collège Truffaut situé sur les pentes de la Croix Rousse entame sa réhabilitation. D’ici un peu plus d’un an, il abritera une résidence étudiante, un hostel, une crèche et des équipements publics. Un projet conduit via un montage en bail emphytéotique à construction de 60 ans avec le promoteur et l’investisseur.

