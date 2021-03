Passoires thermiques : pas d’obligation de travaux sur les mutations

Bâtiment

Le rapport sur la rénovation énergétique d’Olivier Sichel a été remis au gouvernement mercredi 17 mars. Il suggère un accompagnement obligatoire des ménages qui demandent des aides publiques de plus de 5 000 euros. Via des opérateurs agréés et prêts à signer des conventions avec les collectivités locales. Rien en revanche sur l’obligation de rénovation des passoires thermiques en cas de mutation, sujet qui fait actuellement débat au Parlement.

