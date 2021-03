Accueil

Quand les services publics s’en vont

Quand les services publics s’en vont Benoist Apparu : « Les fonctionnaires à Châlons, c’est l’équivalent de Michelin à Clermont »

Aménagement du territoire

Benoist Apparu : « Les fonctionnaires à Châlons, c’est l’équivalent de Michelin à Clermont »

Publié le 24/03/2021 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Twitter Forum Planet A

Cité administrative et ville de garnison, Châlons-en-Champagne a subi en 2014 le double-choc de la perte de son statut de capitale régionale et de ses emplois militaires. Son maire, Benoîst Apparu (ex-LR), revient, non sans réticence, sur les restructurations qui ont mis à mal l’identité même de sa cité.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Réforme de l'Etat