Aménagement du territoire

Publié le 29/03/2021 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Le bilan du méga-plan social dans les armées (plus de 300 000 postes supprimés au total), fait apparaître une nette différence entre Jacques Chirac, qui s’est montré soucieux d’éviter des grosses coupes dans les petites villes, et son successeur, Nicolas Sarkozy.

C’est une réforme qui a été menée à bas bruit, sur fond de fin de la guerre froide, d’abandon de la conscription et de restrictions budgétaires. Entre 1989 et 2019, les effectifs du ministère de la Défense ont fondu de 577 360 en 1989 à 268 294 en 2019.

Ce méga-plan social de plus de 300 000 suppressions de postes a durement frappé l’Est de la France où étaient cantonnés les principaux régiments face à la menace germanique, puis soviétique. Les critères d’aménagement du territoire, encore très présents à l’époque de Jacques Chirac, entre 1995 et 2007, ont cédé le pas sous Nicolas Sarkozy à des considérations exclusivement militaires et budgétaires fondées sur le regroupement des forces.

Spécialiste des questions de défense, le Premier ministre François Fillon a beaucoup poussé en ce sens ...

