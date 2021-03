Casse du service public : comment Joigny surmonte le choc

Aménagement du territoire

Publié le 23/03/2021 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Fermeture de la maternité, du commissariat et des tribunaux, départ du régiment… : la petite ville de l’Yonne a subi dans les années 2000 un plan social massif dans les services de l’Etat. Mais peu à peu Joigny relève la tête.

A l’autre bout du fil, Nicolas Soret est d’humeur chafouine. Le maire (PS) de la petite ville de Joigny (10 000 habitants) dans l’Yonne ne tient pas tellement à évoquer encore et toujours les coupes massives dans les services de l’Etat implantés dans sa commune. Il n’a pas digéré ce « papier » du Figaro, décrivant en 2014 sa localité comme une « ville d’art et de misère », et affublé de l’intertitre « Le RSA comme seule ambition ».

Joigny n’avait pas besoin de ça. Dans les années 2000, la majestueuse cité a été plongée dans le noir par une série de restructurations le plus souvent décrétées depuis Paris.

Cela a d’abord été la maternité et le service de chirurgie de l’hôpital qui ont été fermés. Ce fut ensuite le tour du commissariat. Et puis, tout s’est accéléré sous le mandat de Nicolas ...

