La Haute-Garonne monte au front pour les travailleurs sociaux

MéDICOSOCIAL

Publié le 18/03/2021 • Par Emeline Le Naour • dans : France

Le Conseil départemental de Haute-Garonne a apporté son soutien aux travailleurs sociaux et médicosociaux mobilisés pour protester contre les inégalités de traitement et le manque de moyens. Son président s’est également fendu d’un courrier adressé à Olivier Véran, l’alertant sur la situation.

« J’ai reçu des professionnels en grande détresse. Ils ne sont ni accompagnés, ni reconnus pour leur travail et beaucoup se retrouvent dans une situation de paupérisation. C’est dramatique », lâche Arnaud Simion, vice-président chargé de l’action sociale au Conseil départemental de Haute-Garonne, qui a reçu lundi 15 mars, une délégation de représentants syndicaux (CGT et Sud) des établissements et services sociaux et médicosociaux (ESSMS).

Le travail social en temps de pandémie

Educateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad)… Rassemblés à Toulouse devant le conseil départemental, les travailleurs sociaux et médicosociaux employés par les opérateurs associatifs étaient venus attirer l’attention des élus sur ...

Références Courrier du président du département Georges Méric à Olivier Véran

