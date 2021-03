Les auditeurs internes, des enquêteurs qui vous veulent du bien

Métiers

Publié le 18/03/2021

Chargés d'évaluer et de sécuriser la maîtrise des risques associés aux activités, les auditeurs contribuent aussi à accompagner le changement. Parfois vus à tort comme des « bœufs-carottes », leur rôle est désormais mieux reconnu.

Chiffres-clés Cadres d'emplois : administrateur, attaché, ingénieur.

Catégories : A+, A.

Formation : bac + 4 et plus en droit, finances, complété par des formations à l'Institut français de l'audit et du contrôle internes (Ifaci) ou au CNFPT.

Rattachement : à la direction générale ou directement à l'exécutif.

Rigueur et précision, écoute et objectivité sont au cœur de la fonction d’auditeur interne. Un métier qui gagne du terrain dans les collectivités, mais qui reste quelque peu « regardé de travers ». « Nous pouvons être vus au départ comme les “bœufs-carottes” de l’organisation. Les services audités savent que l’on va forcément trouver quelque chose… Cela ne leur plaît pas nécessairement », constate Michel Reverdy, directeur de l’audit interne de la ville et de l’eurométropole de Strasbourg (33 communes, 7 000 agents, 491 400 hab.). « On nous perçoit comme du contrôle alors que nous n’avons pas de pouvoir de sanction », tient à rappeler Gwenaëlle Quintin, cheffe du service ...

