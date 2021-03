Terre de Jeux 2024 : les collectivités dans la course olympique

Accueil

Publié le 24/03/2021 • Par David Picot • dans : France, Innovations et Territoires

ville de Gravelines

Le label « Terre de Jeux 2024 » vise deux objectifs principaux : célébrer les Jeux olympiques de Paris sur tout le territoire français, en amont, et laisser un héritage, en aval. Délivré depuis juin 2019 par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques, ce label est décerné aux collectivités, quelle que soit leur taille. Entre sport pour tous et haut niveau, celles-ci s’engagent à faire vivre la dynamique olympique sur leur territoire. Ce qui s’avère compliqué avec la crise sanitaire.

Sport