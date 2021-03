PayFiP, PayZen… le paiement dématérialisé des services prend ses marques

Finances locales

Publié le 23/03/2021 • Par Clémence Villedieu • dans : France, Innovations et Territoires

Au 1er janvier 2022, les collectivités ayant au moins 5 000 euros de recettes devront respecter la nouvelle obligation réglementaire de dématérialisation des paiements. Objectif : simplifier la vie des usagers des collectivités et améliorer l’offre de services qui leur est proposée. Mais quels services choisir ?

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés 6 500 collectivités proposent, à ce jour, le paiement par carte bancaire au moyen d’un terminal de paiement électronique (TPE), selon la DGFIP. De plus, 29 902 entités publiques locales ont choisi d’utiliser PayFiP, dont sept régions, près de 20 000 communes, ainsi que 96 départements de métropole et six d’outre-mer.

Au Havre (172 100 hab.), l’usager peut payer aux guichets ses factures en espèces, par chèque, par carte bancaire (CB) ou avec des Chèques emploi service universels (Cesu). « Depuis la sortie du premier confinement, nous avons équipé l’hôtel de ville et les neuf structures de proximité de terminaux de paiement électronique permettant un paiement CB sans contact », explique Frédérique Perré, directrice de la modernisation et de la relation usagers. Pour la restauration et le périscolaire, les familles peuvent aussi régler avec leur carte bancaire par téléphone.

A Sarrebourg (12 300 hab., Moselle), quatre régies sont équipées de TPE permettant aux usagers de la piscine et du musée, aux locataires des gîtes comme aux usagers des services périscolaires de payer aux ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne