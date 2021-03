Les Pays de la Loire déploient un « pacte régional de sécurité »

Sécurité

Publié le 17/03/2021 • Par Hervé Jouanneau • dans : Actu experts prévention sécurité, France, Régions

La présidente (LR) de la région Pays de la Loire, Christelle Morançais, a annoncé le 16 mars une enveloppe de 3 millions d'euros pour aider les communes à installer des caméras de vidéosurveillance et à mieux équiper les polices municipales. Une initiative qualifiée par l'opposition d'électoraliste alors que la campagne pour les régionales ne fait que commencer.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

A trois mois des élections régionales, la sécurité publique va-t-elle s’imposer comme l’un des thèmes forts de la campagne qui débute ?

En 2015, la preuve en avait été faite avec la multiplication des propositions sécuritaires faites par plusieurs candidats de droite, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en Auvergne-Rhône-Alpes ou encore en Ile-de France.

Cette fois-ci, c’est la région Pays-de-la-Loire qui prend les devants. « La Région n’exerce pas de compétence directe en matière de sécurité. Mais face à l’insécurité qui grandit et qui suscite l’inquiétude de nos concitoyens, nous avons décidé d’en faire plus et de tendre la main aux maires qui sont en première ligne pour protéger les habitants » a déclaré le 16 mars la présidente (LR) du conseil régional, Christelle Morançais, qui ne ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite