Budgets 2021 : la dette locale, un booster de l’investissement ou un fardeau à porter ?

Webinaire du Club Finances

Publié le 18/03/2021 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Alors que les conditions d’emprunt n’ont jamais été aussi bonnes et que le gouvernement pousse les collectivités à participer à la relance par leurs investissements, la question du remboursement de la dette publique se fait entendre. Economiser plus ou s’endetter plus, telle est le dilemme qui se présente aux exécutifs locaux dans ces budgets 2021. Le webinaire du Club Finances du 13 avril vous aide à le résoudre. Inscriptions gratuites ici.

Chiffres-clés Webinaire du Club Finances : Informations pratiques Date : le 13 avril 2021 Heure : de 11 heures à 12 heures Inscription : gratuite sur inscription en activant ce lien

Le plan de relance actuellement déployé pousse les collectivités à relancer leurs investissements, alors qu’elles ont vu leurs équilibres financiers fragilisés par la crise, notamment les plus grandes. En plein vote des budgets 2021 elles vont donc être de nouveau obligées de trouver de nouvelles marges de manœuvre pour restaurer leur épargne brute et/ou, comme l’Etat le fait actuellement, s’endetter fortement. Et les conditions du marché sont en effet idéales ! Jamais il n’a été aussi facile de s’endetter avec des taux d’intérêts à leur plus bas historique, des maturités qui peuvent s’allonger sans risque, des offreurs toujours plus nombreux et un environnement européen préservé par la BCE.

Injonctions contradictoires

Mais en même temps qu’il enjoint les collectivités à investir, le gouvernement élabore des stratégies pour rembourser la dette publique qui voisine avec les 120 % du PIB comme le montre les 9 propositions de la majorité parlementaire sur « l’avenir de la dette » ou la publication jeudi 17 mars du rapport Arthuis sur la dette. A la lumière d’un passé récent, les élus locaux s’attendent à être associés à l’effort de redressement des comptes publics. Alors faut-il serrer la vis des dépenses de fonctionnement ou lâcher du lest sur l’endettement, quitte à dégrader ses ratios ?

Endettement, optimisation des marges de manœuvre, financement des investissements, gestion et prospective financière…

Lors d’un webinaire organisé par le Club Finances de la Gazette des communes, avec le soutien de KPMG et des Caisses d’Epargnes-BPCE, le 13 avril de 11 heures à 12 heures, écoutez experts, praticiens et élus dessiner une stratégie financière qui vous permettra de bâtir un budget et une stratégie de gestion de dette en cette période de grande incertitude, sans renier aux engagements de mandats.

Budgets 2021 : quelle dette pour quels investissements ?

Avec Bernard Andrieux, président fondateur d’Orféor, consultant en gestion de la dette locale, Pierre Breteau, associé, directeur national secteur public KPMG, Isabelle Paris, directrice animation des marchés secteur public, logement social, immobilier professionnel et santé Caisse d’Epargne BPCE, Philippe Laurent, maire de Sceaux et secrétaire général de l’Association des maires de France, Philippe Laporte, DGS de Montauban.

Webinaire animé par Cédric Néau, chef de service finances de la Gazette des communes

Informations pratiques Date : le 13 avril 2021 Heure : de 11 heures à 12 heures Inscription : gratuite sur inscription en activant ce lien