La réforme de la santé dans le collimateur des médecins du travail

Publié le 17/03/2021 • Par Solange de Fréminville

Les médecins du travail, y compris dans la fonction publique territoriale, sont vent debout contre le projet de réforme de la santé au travail en cours d’examen au Parlement. Ils lui reprochent de leur retirer leur « rôle central » et de réduire la qualité de la prévention, déjà mise à mal par la pénurie de médecins du travail.

« On est très inquiet », déclare Florence Carruel, présidente de l’Association nationale de médecine préventive des collectivités territoriales. « Avec cette réforme, on a l’impression que le médecin du travail perd son rôle central dans la santé au travail », déplore-t-elle. En cause, la proposition de loi sur la santé au travail portée par les députées Charlotte Parmentier-Lecocq (LREM) et Carole Grandjean (LREM), en cours d’examen au Parlement. « Sa position de chef d’orchestre est remise en cause : le fait qu’il coordonne l’équipe pluridisciplinaire n’apparaît plus », souligne-t-elle, alors qu’« il est le seul à faire le lien entre les problèmes de santé des agents repérés lors des consultations médicales et les difficultés liées aux conditions de travail ».

A la tête d’une équipe ...