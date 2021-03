Katharina Zugel : « Axer notre baromètre sur les élections municipales et la crise sanitaire »

[interview] Démocratie participative

Katharina Zugel, co-directrice du think-tank Décider Ensemble, revient sur le lancement de la 5e édition du baromètre de la démocratie locale numérique. Il se focalisera sur les impacts des élections municipales 2020 et de la crise sanitaire. Ses premiers résultats devraient être publiés cet été.

Pourquoi avoir choisi cette année deux thématiques principales ?

Nous avons pu constater l’année dernière que le sujet de la participation prenait de plus en plus de place dans les programmes municipaux. Beaucoup d’élus ou candidats l’ont évoqué lors de leur campagne. Paradoxalement, nous n’avons pas forcément de données chiffrées sur le tournant qu’a pu constituer cette élection. A travers le prochain baromètre, nous voulons répondre à ces zones d’ombre : plus de collectivités se sont-elles lancées ? Celles déjà impliquées ont-elles alloué plus de ressources ? L’idée est de vérifier à quel point ces élections ont changé, ou non, la participation citoyenne, avec un focus sur le numérique.

Quelles sont vos interrogations en ce qui concerne la crise sanitaire ?

Le Covid-19 a nécessité de nombreuses adaptations dans les collectivités : des délibérations de conventions citoyennes, conseils de quartiers ou citoyens ont été réalisées pour la première fois à distance. Nous voulons savoir si ces changements s’inscrivent sur le long-terme. Le numérique va-t-il prendre le pas sur le présentiel une fois la crise sanitaire passée ? Nous voulons également en apprendre sur les nouvelles tendances. Des logiciels comme Zoom ou Teams sont ils préférés à des solutions Open Source comme Jitsi. C’est à toutes ces questions que notre baromètre entend répondre. Nous avons pour cela ajouter plusieurs questions, notamment une sur l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Vous aviez opté lors de la 4e édition du baromètre pour un focus approfondi sur 15 collectivités. Cette année, vous revenez à votre modèle traditionnel, un questionnaire ouvert. Pourquoi ?

L’année dernière, nous avons voulu rompre avec notre modèle quantitatif en détaillant 15 services de collectivités dédiés à la démocratie participative. L’objectif était d’avoir plus de matière pour comprendre les données quantitatives issues des trois précédentes éditions. Cette année, nous voulons revenir au quantitatif pour en apprendre plus sur les tendances citoyennes au temps de la crise sanitaire. Les résultats de ce questionnaire devraient être publiés cet été.

En parallèle, nous allons compléter le baromètre avec des études approfondies, dont certaines seront peut-être issues de collectivités dont les réponses au questionnaire nous ont interpellé. Les collectivités ont d’ailleurs jusqu’au 16 avril pour répondre à notre appel.

Les équipes de Décider Ensemble ont évolué au cours des derniers mois. Est-ce que cela signifie que de nouveaux projets vont émerger ?

Plusieurs personnes sont parties travailler sur des projets personnels. Tatiana de Feraudy, qui dirigeait le baromètre, termine désormais sa thèse. Depuis l’arrivée de la nouvelle équipe, nous avons ajusté notre manière de faire. Nous souhaitons réaliser des focus sur nos différents projets. Axer notre baromètre sur les élections municipales et la crise sanitaire en est un exemple parmi tant d’autres. Nous avons également étudié la présence de comités citoyens pour gérer la crise sanitaire au sein de la métropole de Nantes, et des villes de Grenoble et Lyon.

