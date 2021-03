L’« escape game » créé en interne pour s’échapper du confinement rencontre le succès

Communication

Publié le 25/03/2021 • Par Françoise Sigot • dans : Actualité Culture, France, Innovations et Territoires

Souhaitant occuper ses internautes, la ville a imaginé un « escape game » qui permet de la découvrir sous des angles inattendus.

A Hazebrouck, comme partout, le premier confinement a provoqué un pic de fréquentation des sites et des réseaux sociaux de la ville. Plus nombreux qu’à l’ordinaire, les internautes ont largement consulté les publications en rapport avec la crise sanitaire. C’est pourquoi le service de la communication de la cité des Flandres a décidé de leur offrir plus d’occupations en ligne. « En voyant ces taux augmenter, nous nous sommes mis en quête d’idées pour distraire les personnes qui se connectaient à nos sites », raconte Arnaud D’Houndt, directeur du service de la communication.

L’équipe s’est alors donné une feuille de route simple : trouver une ou plusieurs solutions pour amener les internautes à découvrir la ville sous un angle nouveau et, surtout, s’adresser à tous les âges en proposant ...

