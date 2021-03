Concours en « mode covid » : suspension d’épreuves facultatives

Coronavirus

Publié le 17/03/2021 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Un décret à paraître prochainement va suspendre des épreuves d’admission des concours en cours ou ouverts par les centres de gestion au plus tard le 31 octobre. Le point sur les épreuves et cadres d'emploi concernés.

L’organisation des concours en « mode Covid » se poursuit. Six mois après le dernier décret allégeant certains concours territoriaux, un nouveau projet de texte adaptant les épreuves d’admission pour tenir compte de la crise sanitaire a été présenté au CSFPT, mercredi 17 mars. Il est le fruit d’un travail effectué en amont avec la FNCDG et le CNFPT. Dix concours organisés par les centres de gestion – en cours ou ouverts au plus tard le 31 octobre 2021 – sont concernés.

CFDT, Unsa et FA-FP demandaient plutôt à ce que la date du 30 juin 2021 soit retenue. Plusieurs raisons à cette requête : les épreuves facultatives sont un plus pour les candidats et les oraux d’entretien peuvent s’organiser avec un jury en visioconférence ...