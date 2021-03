Sécurité : Marlène Schiappa réaffirme le rôle des élus locaux

Sécurité locale

Publié le 16/03/2021 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Stratégie nationale de prévention de la délinquance, contrats de sécurité intégrée, proposition de loi "sécurité globale"… autant de sujet d’actualité qui concernent directement les élus locaux. Mardi 16 mars, ils ont fait l’objet de débats lors de la première table ronde des états généraux de la sécurité locale ouverts par un discours de la ministre déléguée en charge de la Citoyenneté, Marlène Schiappa.

« La sécurité est une responsabilité régalienne mais qui ne peut plus être la responsabilité seule et unique de l’Etat. Rien n’est possible sans les élus locaux et les territoires. » Marlène Schiappa a ouvert, mardi 16 mars, les états généraux de la sécurité locale en réaffirmant le rôle du maire, ainsi que celui de la police municipale, « troisième force de sécurité du pays ».

En effet, le partenariat de sécurité occupe, ces derniers mois, une part importante de l’actualité. Tout d’abord, avec la nouvelle Stratégie nationale de prévention de la délinquance officialisée en fin d’année dernière et très attendue sur le terrain. L’occasion pour la ministre déléguée en charge de la Citoyenneté d’en rappeler les axes prioritaires.