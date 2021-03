Accueil

« La RATP se prépare activement au choc de la concurrence »

Publié le 16/03/2021 • Par Nathalie Arensonas • dans : A la une, actus experts technique, France

VV pour la Gazette

Catherine Guillouard a pris les commandes de la RATP en août 2017, traversé la grève contre la réforme des retraites de l’hiver 2019-2020 et enchaîné avec la crise sanitaire, qui a coûté près d’un million et demi de voyageurs au transporteur public. Mais son vrai défi est de préparer les 45 000 salariés de l’EPIC à l'ouverture à la concurrence en 2025. La course contre la montre est enclenchée.

