L’avenir incertain des associations culturelles

Publié le 16/03/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Dans un baromètre publié le 10 mars 2021, la Coordination et fédération des associations de culture et de communication (Cofac) alerte sur la détresse des acteurs culturels associatifs. Une situation qui fait peser une lourde menace sur l’avenir de ces structures, acteurs incontournables sur lesquels s’appuient les collectivités pour concrétiser leurs politiques culturelles.

« Désespoir », « colère ». Les mots sont forts. Ce sont ceux de la Coordination et fédération des associations de culture et de communication (Cofac) pour rendre compte de la détresse des associations culturelles un an après le début de la pandémie de covid.

Son « baromètre flash » du premier trimestre 2021, réalisé auprès des responsables de 830 associations du 21 janvier au 8 février et publié le 11 mars, jette une lumière crue sur une situation résultant à la fois du contexte sanitaire et de difficultés structurelles.

Menace sur l’engagement associatif dans la culture

Premier constat : une forte réduction de l’activité, avec, en moyenne, une mobilisation des bénévoles à hauteur seulement de 45% du niveau habituel. Chiffre qui masque cependant de grandes disparités : pour plus d’un quart ...

