Revalorisation des bas salaires dans la fonction publique

Salaires

16/03/2021

381 000 agents perçoivent une rémunération inférieure au Smic. La ministre de la Transformation et de la fonction publiques a annoncé qu’ils bénéficieraient d’un ajout de points d’indice, dès le 1er avril, pour remédier à cette situation.

Chiffres-clés Le point d'indice brut mensuel vaut toujours 4,69 euros.

En janvier dernier, la CFDT avait alerté le gouvernement sur une situation récurrente, chaque début d’année : avec la hausse du Smic de 0,99 % et malgré la revalorisation liée à l’accord PPCR, les rémunérations brutes des agents de catégorie C du premier grade (échelons 1 à 5) et du deuxième (échelons 1 à 2) étaient inférieures au salaire minimum.

Jusqu’alors, l’Etat avait fait le choix d’instaurer une « indemnité différentielle », à la charge de chaque employeur public, pour combler l’écart de traitement. Une compensation qui n’est pas soumise à retenue pour pension, alors que le point d’indice l’est.