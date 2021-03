Observatoire des financements Orféor : Les offres des banques aux collectivités se standardisent

Marché de la dette

Publié le 16/03/2021 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Selon le dernier observatoire des financements du consultant en gestion de dette locale Orféor, la pandémie et ses conséquences financières n’ont pas eu d’effets sur les offres bancaires proposées aux collectivités qui ont vu les propositions affluer en 2020 à leurs demandes d’emprunts.

Chiffres-clés Pour participer à la présentation d'Orféor de 11 heures à 12 heures le 16 mars cliquez ici

Marché ultra-normé pour conditions hors-normes. L’offre bancaire du marché de la dette locale a poursuivi en 2020 sa standardisation selon le dernier observatoire des financements Orféor, cabinet de conseil spécialisé dans la gestion de la dette et le financement de projets auprès du secteur public local, dans un contexte pourtant exceptionnel de pandémie qui a gelé toutes les propositions durant la moitié de l’année : « les collectivités ont réalisé le plus souvent leurs consultations sur les troisième et quatrième trimestres de 2020, conduisant à une activité très importante des comités de crédit sur la fin de l’année. Pour autant, l’engorgement n’a pas eu d’effet particulièrement négatif sur les conditions d’emprunt, les taux de la fin d’année signant des plus bas historique ...

