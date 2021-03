Numérique éducatif : « les collectivités ont tout intérêt à se saisir du plan de relance »

[Entretien] Education

Publié le 15/03/2021 • Par Michèle Foin • dans : France

Jean-Marc Merriaux, directeur du numérique pour l’éducation au sein du ministère de l’éducation nationale, revient sur l’enjeu de l appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, issu du plan de relance, et encourage les collectivités à s’en emparer pour réduire les inégalités territoriales.

En quoi cet appel à projets est-il exceptionnel ?

Il l’est à plusieurs titres. Tout d’abord par son montant. 105 millions d’euros : cela faisait très longtemps que nous n’avions pas eu un tel financement pour encourager le numérique éducatif dans le premier degré. Il l’est aussi parce que nous sommes parvenus à mettre d’accord l’ensemble des acteurs sur la définition d’un socle numérique de base. Il a fallu les amener à trouver un dénominateur commun sur ce que pouvait être ce socle numérique de base. L’Association des maires ruraux de France (AMRF) le réclamait, tandis que l’Association des maires de France trouvait cette idée moins pertinente. Nous avons finalement validé une proposition dans le cadre d’une journée de travail en amorce des Etats généraux du numérique pour l’éducation.

A-t-il été compliqué de trouver un consensus ?

Tout le monde n’a pas la même maturité numérique, et c’est là toute la difficulté de trouver le bon dénominateur commun. Chacun est amené à partir de là où il porte les politiques publiques, et donc à se demander s’il en a réellement besoin. Nous voulions de notre côté parvenir à un consensus qui permette de réduire les inégalités territoriales avec l’établissement de ce socle numérique de base. Or les collectivités territoriales, et en particulier les communes, estiment que les investissements sont de leur unique ressort. Dans le jeu de la répartition des responsabilités avec l’Etat, celle-ci est bien de leur fait. C’est sur cette question de posture qu’il a fallu faire comprendre que nous n’étions pas là pour imposer quoi que ce soit mais pour au contraire les accompagner dans leurs choix. Au final, elles ont compris l’intérêt de ce socle numérique de base. Le rapport de la Cour des comptes qui le préconise, nous a également bien aidé. Les associations d’élus ont finalement admis qu’il y avait un véritable enjeu à définir ce dénominateur commun, dans le respect des responsabilités de chacun.

L’appel à projets prend fin le 31 mars prochain. Les collectivités ont-elles été nombreuses à répondre, comme vous l’espériez ?

Elles sont en train de répondre. Une belle dynamique territoriale s’est engagée car nous avons été assez exigeants sur les délais. Il y a des collectivités qui sont vraiment en train de jouer le jeu. Il faut bien évidemment continuer à faire en sorte qu’elles se mobilisent encore davantage, mais nous avons bon espoir. Si nous ne parvenons pas à allouer l’ensemble des financements nous verrons alors s’il faut ou pas élargir les critères d’attribution. Pour le moment nous ne sommes pas dans ces questionnements. L’électrochoc du confinement a montré que les écoles devaient être équipées pour assurer la continuité pédagogique. Les collectivités territoriales ont pris conscience qu’il fallait faire une place plus importante au numérique dans les écoles. Les maires, qui sont plus près de leurs administrés, ressentent cela très fortement. Aujourd’hui, cela peut faire partie de leurs objectifs que de mieux se préparer en cas de nouvelle crise majeure. Cet appel à projets est une opportunité à saisir pour répondre à ces enjeux.

Comment faire pour déployer le numérique éducatif dans les communes, tout en s’assurant que les investissements sont réellement utiles ?

Le premier maillon, qui nous semble essentiel, est d’accompagner les communes dans la réponse à l’appel à projets. Concrètement, nous avons 300 instructeurs, tous formés, qui sont autant de correspondants pour les collectivités territoriales. A la moindre question, elles peuvent faire appel à eux. Nous avons également simplifié les démarches grâce à la plateforme « démarches-simplifiees.fr ». Sur cette plateforme, les collectivités ont un instructeur à qui poser directement leurs questions. Elles peuvent également les joindre par mail ou par téléphone. Nous avons aussi rédigé une foire aux questions actualisée régulièrement au fur et à mesure des nouveaux questionnements. Autant d’éléments qui permettent de renforcer cette assistance. De leur côté, les délégués académiques au numérique (DAN) assurent également ce travail de proximité.

Une fois que les projets seront déposés et sélectionnés, il faudra ensuite accompagner concrètement les collectivités dans la mise en œuvre de leurs investissements. Ce sera alors aux instructeurs de mobiliser chaque école bénéficiaire afin de construire un projet pédagogique autour de ces investissements. Avec les IRUN, qui sont les conseillers pédagogiques dans les territoires et qui accompagnent les usages du numérique, nous allons pousser chaque école à construire son projet et à se l’approprier.

Enfin, dans le cadre du plan de relance, nous accompagnerons les enseignants qui ont besoin de formation. Des dispositifs de formation en ligne seront mobilisés pour accélérer la prise en main de l’outil, et imaginer des dispositifs d’utilisations dans un cadre pédagogique. Nous voulons construire une dynamique qui repose à la fois sur l’équipement, les ressources numériques et la formation.

Cet appel à projet prévoit il une évaluation de l’impact du numérique éducatif ?

Non, il n’y a pas d’évaluation prévue sur ce projet là. Il est très difficile de mener une évaluation à travers un projet de 105 millions d’euros qui va toucher un grand nombre de collectivités différentes. Nous repensons plutôt l’évaluation dans le cadre du démonstrateur national « territoires numériques éducatifs » actuellement à l’oeuvre dans l’Aisne et le Val d’Oise. Sur ces deux territoires nous avons ainsi mobilisé des laboratoires de recherche pour l’évaluation. Cela fait partie des propositions des états généraux que de s’appuyer sur certains démonstrateurs pour évaluer les politiques publiques dans toutes leurs dimensions.

Quid de la gouvernance ? Les collectivités plaident pour une instance départementale dédiée au volet numérique, la meilleure façon selon elles, d’enclencher une réflexion sur les usages, la mise en œuvre, et l’adaptation aux spécificités locales.

Nous explorons actuellement plusieurs pistes. Au niveau de l’enseignement secondaire les dynamiques se créent au niveau des établissements, ou d’un bassin. Le département peut donc avoir un rôle de coordination. On observe d’ailleurs que la relation est en train de changer entre les départements et les communes. Des dynamiques nouvelles s’installent pour assurer un continuum entre le primaire et le secondaire, notamment dans la généralisation des environnements numérique de travail (ENT) lancées par les conseils départementaux, et qui sont proposées aux communes. Nous cherchons à valoriser tout cela en nous appuyant sur les syndicats mixtes, souvent amenés à construire les politiques publiques des départements en matière de numérique. Nous sommes donc en train de définir un cadre de gouvernance avec les collectivités territoriales qui pourrait être finalisé dans les prochains mois.