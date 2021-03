L’emploi repart à la hausse dans la fonction publique

Emploi

Publié le 15/03/2021 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

En 2019, l’emploi a augmenté dans les trois versants de la fonction publique, selon une étude de l’Insee parue ce 15 mars. Des entrées en hausse et des sorties en baisse expliquent cette tendance.

Fin 2019, 5,66 millions d’agents, soit un salarié français sur cinq, travaillaient dans la fonction publique. Selon l’étude de l’Insee publiée ce lundi, c’est 18 300 de plus qu’un an auparavant, soit une augmentation de 0,3 % après une baisse de 0,4 % entre 2017 et 2018. Cette hausse de l’emploi public résulte d’un double effet : d’un côté les entrées augmentent (+ 450 200 agents, + 0,4 point), de l’autre les sorties diminuent (433 600, – 0,4 point). Dans la territoriale, le solde d’emploi, négatif en 2018 (- 18 100) revient en positif en 2019 (+ 8 800).

Évolution des effectifs, par versant de la fonction publique, entre 2012 et 2019 :



Dans chacun des trois versants, le solde positif des entrées-sorties est porté par les contractuels : + 9 900 dans la fonction publique territoriale ...

