Comment transformer et valoriser la relation entre locataires, gardiens et gestionnaires

Publié le 18/03/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Paris Habitat a opté pour la dématérialisation des processus afin de faciliter et d’améliorer sa gestion locative. Un gain de temps et d’efficacité pour le bailleur social qui peut ainsi fluidifier les échanges avec ses locataires.

Lors des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine qui se sont déroulées le 18 février dernier, les professionnels du secteur ont pu échanger au sujet des défis qui animent le logement, au carrefour de trois transitions : démographique, environnementale et numérique. Dans cette optique, Paris Habitat, premier bailleur social de la ville de Paris, s’est saisi du sujet afin d’optimiser sa gestion locative. Depuis trois ans, la structure qui exploite et assure la maintenance de plus de 125 000 logements dans la capitale et la région parisienne a changé de direction générale et a déployé une nouvelle gouvernance. C’est dans ce contexte que Caroline Robert a été recrutée par le bailleur social avec pour mission de développer les usages numériques et d’assurer le pilotage de la relation client. « Auparavant, on parlait administration, aujourd’hui, c’est la gestion de la relation avec les locataires que l’on place au cœur des préoccupations de l’ensemble des intervenants », explique la jeune responsable. Le tout, dans le cadre des politiques publiques de la Mairie de Paris qui visent, entre autres, à favoriser les actions sociales et à améliorer la vie de quartier et le bien-être des locataires.

Vers une dématérialisation des procédures

« L’enjeu est double, selon Caroline Robert. Il s’agit à la fois d’améliorer la qualité de notre gestion locative et d’accélérer la digitalisation des services. » Pour mener à bien cette transformation, il a fallu commencer par identifier les types de services dématérialisés à développer en priorité. Première étape, procéder à la refonte totale de l’extranet afin d’en faire une plateforme qui permet aux locataires d’accéder à différents services pratique. En parallèle, le back-office a été optimisé pour l’interne avec la création d’un guichet unique accessible selon des niveaux d’autorisation bien définis. « C’est une des valeurs ajoutées de Salesforce qui nous a accompagnés sans relâche pour nous aider à travailler avec une vision globale sur l’uniformisation des procédures et à mettre sur pied cette plateforme d’échanges, souligne Caroline Robert. Cette agence numérique à part entière devrait être opérationnelle dès le mois de juin 2021. »

Des solutions fluides, des outils réactifs

Ensuite, il a fallu s’appuyer sur les quelque 1 100 gardiens qui représentent sur le terrain le premier maillon d’échange au quotidien entre les locataires et Paris Habitat. « Nous les avons équipés de terminaux mobiles. Et là encore, avec l’aide de Salesforce, nous avons créé une appli dédiée qui permet à chaque gardien d’immeuble d’échanger de manière très fluide et en temps réel avec nos services de gestion en interne. » Ainsi, ils peuvent signaler des dysfonctionnements ou des dégâts dans les parties communes, envoyer une alerte aux locataires pour signaler, par exemple, une panne d’ascenseur et suivre les réparations en cours. Aujourd’hui, les échanges se font par mail ou SMS, demain, les informations circuleront en temps réel sur les mobiles des locataires qui auront souhaité télécharger cette appli gratuite pour s’informer de la vie locale, donner leur avis sur diverses décisions communes et même « participer à un sondage sur le choix de la couleur d’une cage d’escalier à repeindre ».

Reste enfin à former l’ensemble des gardiens qui représente la cheville ouvrière de cette triangulaire avec Paris Habitat et les locataires. « Cela nécessite d’opérer une importante conduite du changement », rappelle Caroline Robert. À la clef, la garantie de transformer la relation client pour faciliter et valoriser les échanges entre ces différents acteurs locaux.

