L’Institut Montaigne milite pour un rééquilibrage économique entre territoires

Aménagement du territoire

Publié le 15/03/2021 • Par Clément Bouynet • dans : France

Le think tank a publié un rapport qui dénonce le déséquilibre entre les métropoles et le reste du pays. Selon lui, le plan de relance est une opportunité à ne pas rater pour rétablir un peu d’harmonie.

Privilégier l’organisation en étoile ou densifier les toiles entre les villes ? Dans son rapport intitulé « rééquilibrer le développement de nos territoires » et dévoilé jeudi 11 mars, l’Institut Montaigne, think tank libéral, privilégie la seconde option. Paul Hermelin, président du conseil d’administration de Capgemini, est l’un des principaux auteurs du rapport de près de 125 pages, qui comporte des observations et des recommandations visant à améliorer la répartition des richesses, très hétérogène en France.

L’Institut Montaigne met d’ailleurs en exergue un chiffre particulièrement éloquent : « Les quinze plus grandes métropoles concentrent 81 % de la croissance économique alors qu’elles ne représentent que 30 % de la population française ». Le reste de la France est qualifié de