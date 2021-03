Marchés publics : les acheteurs franciliens accélèrent sur l’économie circulaire

Commande publique

Publié le 15/03/2021 • Par Christine Berkovicius • dans : Actu juridique, France

Le GIP Maximilien, portail des marchés publics franciliens, vient d’être chargé par la région Ile-de-France de conduire une mission d’accompagnement des acheteurs pour faciliter l’introduction de clauses circulaires dans leurs marchés publics. Objectif : faire des marchés un accélérateur de la transition écologique.

L’économie circulaire commence à faire son nid dans la commande publique. La région Ile-de-France a décidé de verdir davantage son action et vient de charger le Groupement d’intérêt public Maximilien, portail des marchés publics franciliens, d’aider les acteurs de la commande publique à accélérer sur ce sujet. « On est tous convaincus de la nécessité de ce que l’on fait », a souligné la présidente Valérie Pécresse à l’occasion du lancement de cette « mission d’appui aux développement des clauses circulaires environnementales en Ile-de-France ». « La commande publique est l’un des principaux leviers vers l’économie circulaire, et la crise nous invite à aller plus loin pour en faire un enjeu de la relance ».

L’objectif est de changer de logiciel. Au lieu d’être systématiquement dans une ...

