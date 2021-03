Roger Vicot

« Les partenaires locaux de sécurité ne peuvent plus fonctionner en tuyaux d’orgue »

Publié le 26/03/2021 • Par Hervé Jouanneau Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Ville de Lomme

Dans un entretien à la Gazette, Roger Vicot, président du Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU) et maire (PS) de Lomme (27 500 hab., Nord), promeut le volet préventif des politiques de sécurité et appelle à un dialogue renforcé entre les maires et l’Etat.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Prévention de la délinquance

Sécurité publique