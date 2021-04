Quand l’intercommunalité investit le champ de la prévention

Prévention de la délinquance

Publié le 02/04/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

La montée en puissance de l’intercommunalité dans le champ de la prévention de la délinquance pose la question de la gouvernance entre les autres échelons locaux.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Partout en France, des stratégies intercommunales de prévention de la délinquance voient le jour. Hier marginaux, les conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) et les conseils métropolitains de sécurité et de prévention de la délinquance (CMSPD) se développent. Cette tendance ne devrait pas s’inverser.

La nouvelle stratégie nationale de prévention de la délinquance, officialisée en décembre, entend « inciter les intercommunalités, notamment les métropoles, à formaliser leurs engagements dans une stratégie intercommunale de sécurité et de prévention de la délinquance ».

De là à créer un nouveau millefeuille… « La refonte des intercommunalités et l’obligation de créer des CISPD ont contribué à créer de la confusion dans la gouvernance de la prévention de ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite