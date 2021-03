Sécurité

Prévention de la délinquance : les clés de l’efficacité

Publié le 22/03/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

AdobeStock

Officialisée en décembre dernier, la nouvelle stratégie nationale de prévention de la délinquance fixe les priorités d'actions et consacre le rôle du maire. Mais quelles sont les clés d'une politique locale de prévention réussie ? Et quels sont les fondamentaux à respecter ? La Gazette a recueilli le témoignage d'élus et de professionnels.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Prévention de la délinquance