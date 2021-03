Les maires font monter la pression sur les coûts des vaccinodromes

Crise sanitaire

Publié le 15/03/2021

Après avoir supplié pour obtenir un centre de vaccination dans leur ville, les maires demandent maintenant au gouvernement la prise en charge de coûts de fonctionnement qu’ils estiment ne pas devoir assumer. Mais pas tous.

Vacciner oui, tout financer, non ! Mués par la double motivation de prendre une part active dans le combat contre le virus et d’anticiper les doléances de leur population, les élus de tous bords ont fait des pieds et des mains pour ouvrir leur propre vaccinodrome. De la course contre la montre pour être le premier à couper le ruban ou servi en doses vaccinales suffisantes, à leurs visites répétées sur le site, ils inondent les réseaux sociaux pour témoigner de leur implication et de l’activité non stop des personnels. Passée la phase de critiques du trop faible nombre de vaccins alloués et de la saturation du site de prise de rendez-vous, les voici menant un autre combat.

50000€, une indemnité insuffisante

À la manœuvre sur le terrain, ils bottaient en touche dès que l’on abordait les coûts de fonctionnement, énuméraient fièrement les équipements en place ou ceux qu’ils se disaient prêts à acquérir. Mais ça, c’était en janvier. Aujourd’hui, les maires brandissent des factures qu’ils ne veulent pas assumer.

D’autant qu’ils accueillent tous les citoyens respectant les critères d’âge, quel que soit leur lieu de résidence, et sans pouvoir prioriser leurs population, et que la campagne de vaccination risque d’être longue avec une accélération qui mobilise les équipes sept jours sur sept. « Cela va nous coûter beaucoup d’argent » s’est inquiété Luc Carvounas (PS) maire d’Alfortville (Val-de-Marne ) dans Les Échos, en énumérant « 190000€ » de matériel informatique et l’aménagement d’une salle municipale. Hors frais de personnel, il redoute de supporter « un demi million d’euros » en n’ayant pour le moment reçu « qu’une aide régionale de 10000€. »

À Lyon, Grégory Doucet (EELV) craint une facture de « 1,1 M€ pour les 6 premiers mois. » La direction générale de la santé (DGS) doit verser 50000€ par collectivité mais cette indemnité apparaît insuffisante. Car si l’Agence régionale de santé (ARS) alloue les vaccins comptabilisés au flacon près, et si l’assurance maladie règle les prestations des médecins, infirmiers libéraux intervenant directement dans la vaccination, les collectivités assument les dépenses de personnel et autres (entretien du lieu, désinfection, fluides, achat éventuel de frigos, sécurité, etc.). Par la bouche de son président Stéphane Beaudet (Evry-Courcouronnes, Essonne), l’association des maires d’Ile-de-France (AMIF) réclame « une prise en charge plus globale de l’ensemble des coûts. »

Pas un solde de tout compte

En solo ou rangés derrière les associations d’élus, des maires s’engagent donc sur un terrain financier qu’ils éludaient il y a pourtant deux mois à peine. Lors des questions au gouvernement, mercredi 10 mars, la sénatrice Christine Lavarde (LR, Hauts-de-Seine) a égrainé des coûts supportés : « 985000 € sur 6 mois à Boulogne-Billancourt, 714000 € à Clichy, 457000 € à Asnières, on dépasse de très loin les 50000€ prévus par la DGS » s’est-elle exclamé en s’inquiétant des modalités et des délais de remboursement.

« Quoi qu’il en coûte : ce principe vaut aussi pour les centres de vaccination et nous accompagnerons les municipalités dans la durée », a répondu Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. 60 millions ont été délégués aux ARS sur le fond d’intervention régional (FIR) pour financer les dépenses les plus urgentes. « Ce n’est pas un solde de tout compte, c’est une amorce, les fonds seront réabondés autant que nécessaire. Le financement ne sera jamais un facteur bloquant de la campagne de vaccination.

Un avis partagé par Antoine Homé (PS) maire de Wittenheim (Alsace) dont le vaccinodrome devait ouvrir ce lundi 15 mars. « Nous sommes là pour l’intérêt général, on fait les choses ensemble avec l’État car agir pour la population est notre ADN. Pour nous, l’important était d’apporter un service de proximité, nous ne sommes pas dans une logique comptable mais dans une logique d’action et de service à rendre. » De son côté, France urbaine s’apprête à lancer une enquête pour recueillir des éléments chiffrés auprès de ses adhérents, mais s’il estime qu’il reste « une zone grise » entre les coûts à la charge de l’État et ceux pris en charge par les collectivités et que « certains commencent à s’affoler », Franck Claeys, délégué adjoint de l’association « ne demande pas une compensation à 100 %, mais que le sujet soit traité dans un dialogue responsable. »

Des agents simplement réaffectés

Pour autant, certains maires se font très discrets sur le sujet et préfèrent même ne pas répondre. Après avoir attendu plusieurs semaines l’ouverture d’un centre promis par le préfet, il leur paraît aujourd’hui « déplacé de ne parler que de facture. » Surtout qu’en janvier, ils étaient nombreux à vanter la mobilisation de bénévoles ou de leur réserve citoyenne pour ne pas avoir à se justifier sur le terrain du coût. Et qu’ils sont aussi nombreux à avoir simplement procédé à une réorganisation de leurs services, comme à Saint-Germain en Laye (Yvelines) où l’entourage du maire Arnaud Péricard (DVD) affirmait que les agents mobilisés sur le vaccinodrome étaient jusqu’alors affectés aux services culturels ou sportifs actuellement sans activité et qu’ils ne feraient supporter « aucun coût supplémentaire » à la collectivité.