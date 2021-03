Quartiers Cafés : dans les quartiers prioritaires, soutenir les commerces qui créent du lien social

Publié le 22/03/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Quartiers Cafés a récompensé, depuis décembre 2020, 50 commerces de proximité situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Quartiers Cafés est une initiative du GROUPE SOS avec le soutien de Coca-Cola qui apporte un appui global de 625 000 euros à destination de ces commerces. Certains ouvriront dans les prochaines semaines quand d’autres existent depuis plus de 10 ans.

Cafés, restaurants, tiers-lieux ou épiceries…leurs points communs ? Être situés en quartier prioritaire ou à proximité, et avoir conçu un projet qui répond à une problématique quotidienne du territoire : accès au numérique, inclusion sociale des femmes, formation professionnelle des jeunes…

L’initiative résonne sur tout le territoire, de « La Blague » à Aubervilliers, « La Passerelle Négreneys » à Toulouse ou encore « La Marmite Joyeuse » à Marseille. » Sur les 87 candidatures reçues, 12 régions sont représentées – avec davantage de candidatures en Ile-de-France, Provence – Alpes Côtes d’Azur, Occitanie et Grand-Est. Certains commerces fournissent l’accès à des ordinateurs ; favorisent les « repas suspendus ». Ils mettent en place des jardins partagés pour rendre les produits frais accessibles à tous ; ou proposent des produits de première nécessité à 10 % du prix réel. Certains ont des partenariats avec des EHPAD ou Pôle emploi et d’autres organisent des ateliers parents-enfants – autant d’activités pour créer du lien social dans un même quartier, entre personnes d’âges, de cultures et de genres différents.

Chloé BRILLON, directrice de GROUPE SOS Action territoriale « Forts de notre expérience en tant qu’opérateur de lieux multiservices, qui contribuent à revitaliser les territoires, nous savons combien les commerces de proximité sont indispensables pour créer du lien social. Avec Quartiers Cafés, nous avons identifié leurs besoins en investissement, mais aussi en accompagnement en matière de communication, recherche, financements ou encore de partenariats locaux. Nous travaillons avec eux à lever certaines barrières qui freinent leur lancement ou développement. Par exemple, alors que certains d’entre eux souhaitent mieux identifier les besoins du quartier, mais manquent d’outils pour le faire, nous organisons

des sessions de méthodologie sur la co-construction avec les habitant.e.s. Mais nous sommes tout autant convaincus qu’ils ont beaucoup à apprendre les uns des autres, sur des problématiques qu’ils partagent : c’est la logique du réseau que nous avons lancée..»

Vous voulez en savoir plus ? contact@quartierscafes.org / quartierscafes.org

Contenu proposé par Quartiers Cafés