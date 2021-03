La bonne stratégie numérique pour une expérience pédagogique et un enseignement à distance réussis

Publié le 15/03/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Dans une société toujours plus tournée sur le numérique, comment les établissements relèvent cet enjeu incontournable ? Illustration avec les collèges du Val d’Oise qui font progressivement évoluer l’expérience d’apprentissage sur Apple, accompagné par la solution de gestion des appareils Jamf School.

À l’heure où la question de la continuité pédagogique n’a jamais été aussi cruciale, comment un département tel que le Val d’Oise gère sa stratégie numérique ? Quel choix d’équipements pour les 111 collèges du secteur et quelle solution pour accompagner les équipes enseignantes ? Sur ce territoire où étudient quelque 64 000 collégiens, il s’agit depuis 2011 de déployer des classes mobiles (CM) équipées de tablettes, à l’instar d’environ 50 % d’établissements en France actuellement (source : Éducation nationale, septembre 2020). Concrètement, chaque collège dispose de deux à trois valises composées de 16 tablettes, dont une pour l’enseignant, soit, à terme, une flotte de 4 000 devices qui permettra aux enseignants de transformer l’apprentissage via des applications ou encore en partageant directement des contenus aux élèves.

Un dispositif ambitieux qui s’inscrit dans un contexte particulier, comme le rappelle Frédéric Kerbeche, chef du service Développement et Stratégie numérique à la direction de l’Éducation et des collèges du Conseil départemental : « Depuis un an, l’enjeu est triple : il est question de garantir le service des établissements, garantir celui de l’ENT – l’extranet des collèges – en distanciel et envisager de fournir un service opérationnel et sécurisé en cas de confinement des établissements scolaires par le biais de tablettes à destination des élèves. »

Des classes mobiles sur iPad

En échange perpétuel avec les usagers, par le biais de l’appel à projets éducatifs innovants, la collectivité fait le choix en 2019 de basculer sur des iPad Apple. « C’est un vrai choix des enseignants, dans le cadre de leurs usages pédagogiques, d’entrer dans cet environnement, d’utiliser ces applicatifs proposés par Apple Education et les mettre au profit des élèves, souligne Frédéric Kerbeche. L’argument principal étant la simplicité pour eux. En effet, Apple étant constructeur et éditeur, les solutions sont parfaitement intégrées, il y a donc beaucoup moins de problèmes à les mettre en œuvre. »

À partir de là, pour le service Développement et Stratégie numérique, il s’agit parallèlement de déployer un outil de gestion pour deux raisons : « simplifier la maintenance informatique de cette flotte et faciliter l’usage pédagogique, sans avoir à recruter de ressources complémentaires », poursuit le chef de service. Les objectifs sont clairs : mettre très vite à jour les tablettes, installer les applications et mieux utiliser l’outil en classe afin d’être en interactivité avec les élèves. Après une expérimentation avec un premier outil de MDM (Mobile Device Management), le département se tourne vers Jamf School, solution présentée par la Délégation académique au numérique éducatif (DANE) de Versailles et adoptée pour « son ergonomie, sa facilité de mise en œuvre et d’utilisation pour les enseignants référents. »

Un outil de gestion au service de l’enseignement

Principal bénéfice de cet outil de gestion : la traçabilité. Jamf School permet de savoir où se trouve le device et qui l’utilise. Interfacée avec l’ENT, la solution permet d’identifier chaque collégien utilisateur. « Autoriser l’usage sans login peut être problématique, admet Frédéric Kerbeche, il est donc nécessaire de savoir qui utilise quoi et quand. »

Autre intérêt clé de Jamf School : la possibilité de configurer à distance et d’opérer des changements. Exemple avec le Wi-Fi qui est paramétré pour se limiter au réseau du collège : « En cas de problème sanitaire, nous avons la possibilité de modifier cette configuration très rapidement pour permettre à des élèves de rentrer chez eux avec une tablette, ce qui est très confortable. »

Si le bilan ne se fera qu’au terme du déploiement en 2022, les premiers retours d’usage indiquent une bonne appropriation de l’outil numérique par le pôle enseignement général, notamment l’histoire, les langues vivantes et les lettres, ainsi qu’un projet autour de l’éducation musicale. Le dispositif ULIS (Unités localisées pour l’inclusion scolaire) témoigne également un fort intérêt pour le principe de classes mobiles.

Enfin, pour compléter la démarche, le conseil départemental prévoit deux nouvelles initiatives. D’une part, des tutoriels vidéo pour faciliter la prise en main des iPad et de Jamf School par les enseignants (en complément des cycles d’information et des webinaires). Et d’autre part, le déploiement de l’Apple TV de façon à basculer l’écran de l’iPad de l’enseignant sur vidéoprojecteur. Une demande encore une fois formulée par les équipes pédagogiques. « On s’enrichit continuellement des retours des usagers ! », conclue Frédéric Kerbeche.

