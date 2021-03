Pour savoir où sont situées les antennes 5G

[Infographie] Aménagement numérique

Le déploiement des antennes 5G a débuté en décembre en France. Depuis, elles gagnent de plus en plus de terrain dans toutes les régions. Le site de l'ANFR propose une cartographie précise pour connaître les antennes les plus proches des citoyens.

