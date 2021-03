Tout savoir sur la procédure de vaccination des agents territoriaux

Coronavirus

Publié le 12/03/2021 • Par La Rédaction • dans : A la Une RH, Documents utiles, France, Toute l'actu RH

La direction générale des collectivités locales (DGCL) vient de transmettre la procédure à suivre pour la vaccination des agents territoriaux.

Les grandes lignes étaient connues depuis la publication, il y a quelques jours par la DGAFP , de la procédure à suivre pour vacciner les agents publics. Mais la note que la DGCL vient de transmettre aux préfets de département sur la procédure de vaccination contre le Covid-19 par les services territoriaux de médecine préventive était très attendue.

Suivant le protocole de la direction générale du travail daté du 16 février 2021, la vaccination peut être organisée soit par le service de médecine préventive de la collectivité, soit par « un prestataire réalisant des opérations de prévention en milieu professionnel ». Les infirmiers peuvent vacciner les agents, mais la HAS recommande que ce geste soit effectué sous la supervision d’un médecin.

Le service de médecine préventive doit disposer des « moyens matériels et humains adaptés à l’exercice des vaccinations » (personnels infirmiers, moyens de conservation adaptés aux doses, moyens matériels et médicamenteux de secours d’urgence en cas d’accident, de protection individuelle..).

Procédure

Les médecins de prévention doivent organiser une visite pré-vaccinale avant la première injection et vérifier l’absence de contre-indication pour les patients et leur éligibilité (selon le critère d’âge et les facteurs de vulnérabilité). Ils doivent ensuite saisir les vaccinations réalisées dans le système d’information national (vaccination-covid.ameli.fr). Il est rappelé les contraintes du vaccin AstraZeneca : une fois ouvert, le flocon, qui compte dix doses, doit être utilisé dans les six heures (à température ambiante).

La vaccination doit se dérouler sur le temps de travail et ne peut pas donner lieu à une récupération. Les agents peuvent s’absenter en prévenant leur hiérarchie qu’ils ont un rendez-vous avec la médecine du travail, « sans avoir à en préciser le motif », afin de respecter le secret médical.

Qui vacciner ?

Les personnels éligibles sont les agents de 50 à 64 ans atteints de comorbidité. C’est à eux de contacter eux-mêmes les services de médecine préventive.

« En aucun cas, il ne doit s’agir pour les employeurs territoriaux de mettre en place une campagne de vaccination auprès de personnels qu’ils auraient eux-mêmes identifiés », souligne à son tour Stanislas Bourron, le directeur général des collectivités locales (DGCL). En revanche, les élus locaux sont fortement incités à informer leurs personnels de la possibilité de se faire vacciner, en rappelant les critères d’éligibilité et les principes de la vaccination (volontariat, confidentialité, consentement éclairé).