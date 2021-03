Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 6 au 12 mars 2021 sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Autos mobiles – Non, la voiture autonome n’est pas (si) écologique. C’est ce qui ressort d’une étude du Forum vies mobiles et de la Fabrique écologique résumée par Actu Environnement. Les auteurs du rapport rappellent ainsi ce type de véhicule n’est pas (contrairement aux idées reçues) intrinsèquement électrique et que son développement actuel favorise davantage l’usage de la voiture individuelle que les transports en commun. De plus, son impact énergétique s’avère assez lourd entre la quantité de données embarquée pour chaque voiture connectée, ainsi que les émissions de CO2 nécessaires à sa production, son installation, la maintenance et la gestion des déchets. Et, concernant les investissements, les aides de l’Etat sont essentiellement dirigées vers les acteurs privés alors que les dépenses liées aux infrastructures nécessaires incombent aux collectivités [lire aussi notre article].

OPA – Feuilleton Suez-Veolia, suite. Afin de convaincre Suez de son rachat, la direction de Veolia a dégainé une nouvelle carte de sa manche, expliquée par La Tribune : intégrer toutes les activités françaises de Suez (eau et déchets) au sein d’un même groupe, détenu par le fonds Meridiam allié de Veolia dans cette tentative de rachat, et ainsi conserver le périmètre actuel du groupe Suez en France [lire aussi notre article]. Selon Veolia, cette solution permettrait de « préserver les emplois et la concurrence en France, en donnant à Suez les capacités nécessaires pour se développer durablement ». Cette solution a pour but de rassurer les syndicats de Suez et les collectivités locales qui ont notamment concédées leurs réseaux d’eau et qui sont récemment montées au créneau pour s’inquiéter de cette opération. Mais la direction et les syndicats de Suez estiment que cette nouvelle proposition « ne constitue pas une avancée sérieuse ».

Biodéchets – Le syndicat intercommunal des ordures ménagères (Siom) de la Vallée de Chevreuse annonce, dans un communiqué, le lancement de la collecte de biodéchets des gros producteurs, écoles et marchés alimentaires. Depuis le 1er mars, ces lieux d’accueils sont équipés de nouveaux bacs et bénéficient d’une collecte séparée pour favoriser le tri à la source. Alors que d’autres établissements vont prochainement être concernés, le Siom estime à environ 600 tonnes de biodéchets potentiellement collectés pour être ensuite revalorisées en énergie notamment.

H2O – La Région Auvergne-Rhône-Alpes prépare, pour 2023, ses premiers tests de train à hydrogène. Comme l’expliquent Les Echos, trois rames bimodes, commandées à Alstom pour 52 millions d’euros, seront testées entre Lyon et Clermont-Ferrand, sur 140 kilomètres dans un secteur qui monte parfois jusqu’à 1000 mètres d’altitude. A terme, l’objectif serait de généraliser ces trains sur des petites lignes, dont certaines sont fermées aujourd’hui.

Plastique – Comme évoqué lors de la précédente revue de presse, le Sénat a examiné et adopté une proposition de loi pour aller plus loin dans la lutte contre la pollution plastique. Senat.fr annonce que l’adoption de ces nouvelles mesures s’est faite à l’unanimité en y intégrant, en plus, les lanternes non biodégradables. Le texte doit maintenant être examiné à l’Assemblée nationale.

Réseau – Afin de favoriser le développement de projets éoliens et photovoltaïques et une plus grande expertise sur le terrain, l’Ademe lance un appel à manifestation d’intérêt pour mettre en place des réseaux de conseillers. Comme l’explique le site Green Univers, ces conseillers, recrutés pour une durée de trois ans, doivent être les interlocuteurs privilégiés des collectivités locales pour une montée en compétence.

Coopérative – La réouverture de la ligne SNCF Lyon-Bordeaux est sur de bonnes voies. France Bleu précise en effet que la coopérative Railcoop, à l’origine de ce projet, intéresse également les collectivités locales. Alors que 7 000 sociétaires se sont déjà engagés (pour un capital social d’1,5 millions d’euros), l’agglomération de Limoges et le conseil départemental de Haute-Vienne devraient les imiter.

Et aussi…

Après les mégots, la start-up KeeNat fait la chasse aux chewing-gums [20 Minutes] ;

Brest métropole installe des marquages luminescents pour ses pistes cyclables [Ouest France] ;

Les petites communes n’ont plus que quelques jours pour candidater au Programme national ponts du Cerema.