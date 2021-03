La crise sanitaire a fortement affecté les grandes villes et les EPCI

Finances locales

Publié le 12/03/2021 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Un bilan provisoire de la situation financière des collectivités du bloc communal en 2020 de la direction générale des finances publiques, que le Club Finances s'est procuré, montre que la crise sanitaire a bien eu un impact sur les équilibres financiers des communes et des intercos. Mais les résultats sont assez différents selon les strates de communes.

Et si la crise sanitaire avait davantage fragilisé les comptes des collectivités en 2020 que ce qu’annonçaient les premières prévisions du gouvernement ? D’après le bilan provisoire de la situation financière des collectivités locales du bloc communal en 2020 de la direction générale des finances publiques (données non consolidées), publié le 31 janvier 2021 et transmis aux associations d’élus le 5 mars, les recettes réelles de fonctionnement du bloc local reculent de 1,1% en 2020 (après +2,5% en 2019) alors que les dépenses réelles de fonctionnement sont restées « quasi stables ».

Bercy l’explique « par le recul des autres impôts et taxes (-3,4%) et la contraction des autres produits de fonctionnement (-10,5%), notamment les recettes ...

