Publié le 10/03/2021

Patrimoine immatériel, Capitale mondiale du livre 2023, pass Culture et territoires, fermeture des équipements culturels et santé mentale… tels sont les thèmes des infos express des deux dernières semaines à retenir.

Pass culture : la Rue de Valois préconise une articulation sur les pass locaux

“Une large concertation avec les directions régionales des affaires culturelles, la SAS pass Culture et les collectivités territoriales sera poursuivie pour définir les synergies possibles” indique le ministère de la Culture dans une réponse à la question écrite du député (LREM) de l’Hérault Nicolas Démoulin.

Et de détailler les options possible : “qu’il s’agisse d’offrir aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de dématérialiser leur dispositif en s’appuyant sur les outils en code source ouvert (open source) développés pour le pass Culture, ou encore la possibilité de créer des passerelles techniques et fonctionnelles entre les outils locaux et le pass ...

