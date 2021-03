Comment Keolis et Transdev ont réussi à traverser la crise

Transports publics

Publié le 11/03/2021 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Keolis et Transdev, deux des trois principaux opérateurs privés des transports publics, viennent de présenter leurs résultats financiers pour 2020. Un exercice qui permet de comprendre comment ils ont résisté à la crise qui les a très durement impactés. L'occasion également de voir ce que l'avenir leur réserve..

On a beaucoup parlé de la façon dont la crise sanitaire avait impacté les transports publics sous le prisme des collectivités. Mais qu’en est-il du côté des opérateurs privés ? Ces 9 et 10 mars 2021, Keolis et Transdev, deux des trois principaux partenaires des collectivités (avec RATP Dev) présentaient leurs résultats financiers pour 2020. L’occasion de mesurer par les chiffres l’ampleur de cette crise, la capacité de ces acteurs à se maintenir à flot pendant la tempête, et leur vision pour l’avenir.

Les chiffres qui illustrent la crise

Pas de surprise, les chiffres d’affaires de ces deux entreprises – qui sont présentes dans le monde entier – ont chuté. Mais pas tant que cela. Celui de Keolis (filiale du groupe SNCF) a dévissé de 7% par rapport à 2019, atteignant 6,1 milliards ...