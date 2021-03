François Rebsamen : « Les grandes villes sont les oubliées du plan de relance »

[Interview] Dette

Le maire (PS) de Dijon et coprésident de la commission "finances" de France Urbaine réclame dans une interview à "La Gazette" davantage de souplesse sur l'endettement des grandes villes et métropoles pour faire face aux conséquences de la crise Covid et participer pleinement à la relance. Il propose d'allonger la capacité de remboursement de la dette d’une collectivité, qui se situe aujourd'hui à 12 ans maximum.

Le plan de relance répond-t-il aux besoins des grandes collectivités ?

François Rebsamen : Aujourd’hui, les collectivités n’ont pas pleinement les moyens de participer à la relance. On pourrait aller plus haut, plus vite, plus fort. Les métropoles et les grandes villes sont les grandes oubliées du plan de relance. Ce n’est pas un plan de relance pour les collectivités. Il est trop vertical. C’est toujours le même problème. L’Etat fixe ses propres objectifs d’investissements à lui-même et l’échelon régional est le réceptacle des négociations entre l’Etat et les collectivités. Je suis assez critique sur la bureaucratisation de la démarche avec des appels à projets qui ne répondent pas dans l’immédiat à la relance. C’est une immense machine qui prend beaucoup de temps.

