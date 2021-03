PrépaConcours

Publié le 11/03/2021

Faites le point sur ce que vous avez retenu de l'actualité européenne du mois de février, avec ce QCM en 5 questions...

Ce QCM de 5 questions n’épuise pas, bien sûr, toute l’actualité européenne du mois écoulé. La fiche de révision correspondante (Europe, février 2021) recèle bien d’autres sujets, comme la procédure d’infraction ouverte contre la France, qui n’a pas encore intégré en droit interne le récent Code européen des communications électroniques ou encore la lutte contre la traite des êtres humains, objet d’un rapport alarmant du Parlement européen… On vous engage d’ailleurs à lire ou à relire votre fiche sans attendre. Vous y retrouverez les réponses aux questions du quiz, mais largement développées et contextualisées.

Le quiz « Questions d’actualité, France », de février 2021

Actualités et culture générale du (futur) fonctionnaire

Pour les jurys et autres examinateurs des concours, tout candidat doit se tenir au courant non seulement de l’actualité générale, française et internationale, mais aussi de celle liée à son champ professionnel et à la fonction publique. Au service du public, investi d’une mission d’intérêt général, le fonctionnaire doit être un citoyen exemplaire. Et cela suppose une bonne connaissance de la vie publique. L’actualité est une partie importante de sa culture générale.

Les « questions d’actualité », une épreuve à part entière

Certains concours de la fonction publique comprennent une épreuve dédiée aux questions d’actualité. C’est le cas, par exemple, de l’une des épreuves d’admissibilité du concours de rédacteur territorial (organisé en 2021).

Se préparer l’épreuve des questions d’actualité

Une préparation spécifique au concours ou à l’examen professionnel est toujours un investissement gagnant. Assurez-vous que les questions d’actualité figurent bien au programme des révisions ! Sur ce point, prépa ou non, passer en revue chaque jour l’actualité diffusée sur quelques sites web de référence nous paraît indispensable.

Votre « routine » quotidienne commencera par la presse nationale d’informations générales, LeMonde.fr et/ou LesEchos.fr. Incontournables. Ensuite, passez sur LaGazette.fr pour mettre la focale sur l’actu territoriale. Poursuivez avec LeCourrierdesmaires.fr, le canal d’information des élus locaux, puis sur Emploipublic.fr qui concerne toute la fonction publique.

Revenons à la prépa spécifique d’un concours. En avez-vous vraiment besoin ? Comment évaluer votre niveau avec le plus d’objectivité possible ? En usant et abusant des quiz, bien sûr. Vous pouvez aussi faire appel à un tiers complètement neutre. Carrieres-publiques.com, site spécialiste des prépas par cadres d’emplois aux concours de la fonction publique territoriale, propose notamment un tutorat pédagogique. Concrètement, vous prenez rendez-vous avec un formateur spécialisé , auquel vous pouvez poser toutes les questions que vous désirez pendant 45 minutes.

