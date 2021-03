Quel avenir pour les aéroports régionaux ?

Transports aériens

Publié le 11/03/2021 • Par Isabelle Jarjaille • dans : France

Alors que le trafic aérien est toujours fortement impacté par la crise sanitaire, les associations environnementales craignent un retour au monde d'avant. Dans leur viseur : le projet de loi climat-résilience, qui ne permettrait pas de stopper les extensions d'aéroports, contrairement aux promesses faites à la Convention citoyenne sur le climat. Cependant, dans les territoires, le débat sur le développement aéroportuaire évolue.

L’examen du projet de loi Climat-résilience a débuté lundi 8 mars à l’Assemblée nationale. Parmi les mesures discutées, certaines font beaucoup parler d’elles : c’est notamment le cas des articles visant, selon les vœux de la Convention citoyenne sur le climat, à réduire la part modale du transport aérien. En théorie.

« Nous sommes atterrés par le décalage entre les promesses faites à la Convention citoyenne et les actes du gouvernement, réagit Agathe Bounfour, responsable transports du Réseau action climat (RAC). Si on veut atteindre les objectifs de la France dans la lutte contre le réchauffement climatique, il n’est plus possible d’augmenter la capacité des aéroports français ! »