Crise : les aéroports régionaux dans le brouillard

Publié le 11/03/2021 • Par Isabelle Jarjaille • dans : France

Alors que le trafic aérien est toujours fortement impacté par la crise sanitaire, les associations environnementales craignent un retour au monde d'avant. Dans leur viseur : le projet de loi « climat et résilience », qui ne permettrait pas de stopper les extensions d'aéroports, contrairement aux promesses faites à la Convention citoyenne pour le climat. Cependant, dans les territoires, le débat sur le développement aéroportuaire évolue.

L’examen du projet de loi « climat et résilience » a débuté lundi 8 mars à l’Assemblée nationale. Parmi les mesures discutées, certaines font beaucoup parler d’elles : c’est notamment le cas des articles visant, selon les vœux de la Convention citoyenne pour le climat, à réduire la part modale du transport aérien. En théorie.

« Nous sommes atterrés par le décalage entre les promesses faites à la convention citoyenne et les actes du gouvernement, réagit Agathe Bounfour, responsable « transports » du Réseau action climat (RAC). Si l’on veut atteindre les objectifs de la France dans la lutte contre le réchauffement climatique, il n’est plus possible d’augmenter la capacité des aéroports français ! »