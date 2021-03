Fibre optique : contre l’anarchie des raccordements, enfin des solutions ?

Aménagement numérique

Publié le 11/03/2021 • Par Martine Courgnaud - Del Ry • dans : actus experts technique, Dossiers d'actualité, France

Les sous-traitances en cascade ("mode STOC") renforcent l'incompétence des prestataires qui raccordent les foyers au très haut débit pour le compte des opérateurs. Infranum propose un cadre contractuel pour assainir ces contrats de sous-traitance. Son application sera-t-elle suffisante pour satisfaire les élus, exaspérés ?

Une fois encore, les élus n’en peuvent plus du très haut débit… Cette fois, ce n’est pas l’absence de couverture qui est en cause, mais l’anarchie des raccordements. Les industriels sont mobilisés pour tenir les objectifs du plan France THD — 100% fibre en 2025 — dont le chantier se poursuit à un rythme inédit.

Mais sur le terrain, cette course-poursuite s’accompagne d’un dommage collatéral. Une mise en œuvre désastreuse des raccordements finals, réalisés en dépit du bon sens par des prestataires incompétents : armoires de rues éventrées aux quatre vents, écheveaux de câbles inextricables, coupures de réseau… Le coupable ? Le « mode STOC » (sous-traitance opérateur commercial), par lequel le propriétaire du réseau (l’opérateur d’infrastructure ou OI), sous-traite ces raccordements à l’opérateur commercial (OC). Lequel, à son tour, sous-traite à une autre entreprise qui elle aussi sous-traite à… etc. Et c’est au maire que les habitants demandent des comptes.

« Le mode STOC ne devrait pas être la règle, fulmine Ariel Turpin, délégué général de l’Avicca. Cette dérogation a été prévue par le régulateur à la demande d’Orange. Mais ce n’est pas tant le principe que nous combattons, que sa mise en œuvre. Si les opérateurs raccordaient en mode STOC en respectant les infrastructures, les règles de l’art, avec des personnels formés et compétents, ce serait différent. Or, les trois quarts de ces raccordements présentent des dysfonctionnements. Et on paye un prix politique énorme : tenant les élus pour responsables, les administrés les prennent à partie tous les jours. »

Réviser le cadre contractuel

Consciente du problème, la fédération des industriels du numérique (Infranum) a impulsé un groupe de travail avec les opérateurs d’infrastructure nationaux (Ocen) dès 2019, pour élaborer un cadre contractuel reprenant les bonnes pratiques à inscrire dans les contrats de sous-traitance entre OI et OC. Objectifs : « garantir une exploitation durable des réseaux et une amélioration rapide de l’impact des raccordements ».

Un travail de six mois pour aboutir à un document finalisé et transmis à l’Arcep, le régulateur des télécoms, en janvier 2020. « Nous pensions que l’Arcep allait

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne