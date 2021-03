Grand âge : le secteur propose de modifier la gouvernance au profit des ARS

Grand âge

Publié le 11/03/2021 • Par Mariette Kammerer • dans : France

La Fnadepa a lancé une plateforme, composé de 25 propositions, pour préparer les réformes nécessaires pour le secteur du grand âge.

Alors que la crise a aggravé les tensions dans le secteur du grand-âge, « on ne peut pas se résigner au report de la loi, il est vital de réformer rapidement et durablement l’accompagnement des personnes âgées », martèle Jean-Pierre Riso, président de la Fnadepa, qui réunit 1200 employeurs du secteur. La fédération présentait le 10 mars sa plateforme de 25 propositions : « Elle a été travaillée avec l’ensemble de nos adhérents et seront transmises aux acteurs politiques et institutionnels », précise-t-il.

L’ARS comme chef de file

Plusieurs de ces mesures concernent la gouvernance du secteur, jugée « trop complexe » et source « d’inéquité territoriale ». Pour « simplifier » cette gouvernance, la Fnadepa réclame un ...